В Швейцарии на референдуме граждане поддержали законопроект об ответственности за гомофобию

В Швейцарии на референдуме граждане поддержали законопроект об ответственности за гомофобию

10.02.2020, 10:31, Новости дня

На референдуме в Швейцарии 9 февраля граждане поддержали законопроект, запрещающий дискриминацию людей по признаку их сексуальной ориентации. Об этом сообщил портал swissinfo.ch.

63,1% избирателей высказались за расширение действующего антидискриминационного законодательства, 36,9% – против. Явка избирателей составляла чуть менее 41,7%.

До этого в швейцарском законодательстве конкретно упоминалась только дискриминация по признаку расы, религии или этнической группы.

Парламент Швейцарии одобрил расширение антидискриминационного законодательства в 2018 году, но противники этого собрали подписи для вынесения вопроса на референдум. Они заявляли, что законопроект подрывает право на свободу слова и что ЛГБТ-сообщество не нуждается в особой правовой защите.

Сторонники запрета дискриминации по признаку сексуальной ориентации говорили, что многие страны включили ответственность за гомофобию в свои уголовные кодексы и что правовая лазейка в Швейцарии вызвала критику со стороны международных правозащитных групп.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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