Захарова рассказала о требованиях к современным дипломатам

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, как изменилась работа современного дипломата и какими навыками он должен обладать.
«Мне кажется, все изменилось. Мир находится в развитии, в том числе меняется и дипломатия. Меняется она и в сторону того, что человек должен быть более коммуникабельным не только в межличностном общении, но и в социальных сетях», – сказала Захарова в интервью Первому каналу.
По ее словам, самым главным является то, что дипломат, выезжающий за рубеж, становится «универсальным специалистом».
«Если раньше человек, который работал за рубежом в посольстве, генконсульстве, постпредстве при международной организации, все-таки держался какой-то одной узкой специализации, то сегодня он должен действительно уметь все», – сообщила Захарова.
В частности, дипломату нужно знать «международное право, страну, языки, уметь общаться в социальных сетях, давать интервью, объяснять позицию и свою точку зрения».
При этом Захарова считает, что дипломат должен еще и уметь отвечать агрессивным оппонентам и находить возможный компромисс. Также представитель МИД рассказала о суевериях у дипломатов.
«Я всем своим коллегам советую не говорить, мол, затишье, что-то скучно стало, спокойно, ничего не происходит. Нужно эти моменты переживать очень тихо и ценить, когда в мире мир и спокойствие, ни в коем случае не делать что-то, что может его спугнуть», – сказала она.
День дипломатического работника в РФ отмечается 10 февраля с 2002 года.
Ранее президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ и отметил нарастающую турбулентность международной обстановки.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые: За импульсивное питание отвечает специфический участок мозга / 15 декабря
- «Яндекс.Дзен» внесли в реестр организаторов распространения информации и обязали передавать данные спецслужбам / 16 декабря
- В РФ смартфон iPhone 8 Plus подешевел до 37 тысяч рублей / 16 января
- Курс гривны к доллару укрепился до 23,94 грн/$ / 4 декабря
- ТНТ будет показывать сериал «Слуга народа» на своей онлайн-платформе Premier / 12 декабря
- В 2020 году в Украине начнет работу Государственная социальная служба / 19 декабря
- Вологодский почтальон 35 лет разносит письма и лекарства по лесному бездорожью / 28 декабря
- Иран полностью вышел из ядерной сделки после убийства Сулеймани / 5 января