Российские эксперты осудили военных Израиля за атаку при посадке гражданского самолета

Игорь Конашенков из Минобороны РФ осудил военных Израиля за атаку Дамаска во время посадки гражданского самолета. Генерал-майор считает, что подобные операции стали совершаться регулярно, и с ним согласен главред «Архонта» Антон Бредихин.

«Реализация генштабом Израиля воздушных боевых операций с применением в качестве прикрытия либо блокады ответных действий со стороны сил ПВО Сар гражданских авиалайнеров превращается в характерную черту ВВС Израиля», – отметил военный.

Конашенков с большим сожалением отметил, что подобные действия со стороны вооруженных сил другой страны создают угрозу для жизней сотен мирных жителей, не имеющих отношения к конфликту. Антон Бредихин добавил, что Израиль стал вести крайне агрессивную политику в ближневосточном регионе в скором времени после становления Дональда Трампа президентом США. Тогда была совершена «сделка века». Бредихин отмечает, соглашение расширяет влияние Иерусалима на территории своего региона. В итоге это приводит к началу всё более агрессивных действий. Такого рода демонстрации проводятся для демонстрации всему арабскому миру вес позиций Израиля. При этом соответствующая политика ближневосточной страны может вызвать большое количество жертв среди мирного населения, а также крайне отрицательно отразиться на всём регионе.

«Обстрел территории САР имеет возможность вызвать жертвы среди гражданских лиц, уничтожение самолёта. На фоне случившегося в Иране со сбитым пассажирским воздушным бортом, это имело крайне трагический вид. Вероятно, это может спровоцировать полную изоляцию Ближнего Востока с точки зрения авиаперелётов, поскольку там имеется крайне высокий фактор нестабильности и опасности для региона», – отмечает эксперт.

Бредихин подчеркивает, агрессивная позиция Иерусалима должна пройти согласование с иными странами, имеющими политическое влияние на Ближнем Востоке. В этот список включены Иран, Турция, РФ. По мнению эксперта, непродуманная милитаристская позиция Израиля может причинить вред как проекту США по «сделке века», так и самой стране. Сегодня Иерусалиму нужно поменять подход и, завершив демонстрацию силы, расположиться за столом переговоров, передает «Слово и Дело».

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