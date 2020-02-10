Представлен недорогой смартфон Huawei Y7p

Китайская компания Huawei официально представила новый недорогой смартфон Huawei Y7p, который функционирует на базе ОС Android 9 с фирменной оболочкой.
Данный девайс получил 6,39-дюймовый экран с высоким разрешением, тогда как дисплей занимает 90 процентов фронтальной части устройства. В верхнем углу расположено отверстие, в котором применили камеру на 8 мегапикселей. С задней стороны аппарата применяется тройная камера с основным датчиком 48 мегапикселей.
Кроме того, смартфон получил мощный восьмиядерный процессор Huawei Kirin 710F и видеоадаптер Mali-G51 MP4. Размер оперативной памяти составил 4 гигабайта, а постоянной памяти 64 гигабайта. Приобрести новый смартфон станет возможным по цене от 160 долларов.
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