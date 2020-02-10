Пассажирский Boeing 737 вернулся в Красноярск из-за технических неполадок

Пассажирский Boeing 737 вернулся в Красноярск из-за технических неполадок

10.02.2020, 10:30, Новости дня

Направлявшийся в Москву пассажирский самолет авиакомпании Nordstar вернулся в аэропорт Красноярска из-за неубранных закрылок, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Boeing 737-800 провел в воздухе 1 час и 15 минут, вырабатывая топливо над воздушной гаванью Красноярска. После взлета у лайнера не убрались закрылки, и экипаж принял решение вернуться. Судя по данным сервиса, посадка прошла штатно.

Пассажирам этого рейса не повезло дважды — перед этим инцидентом вылет был задержан на несколько часов из-за оледенения взлетно-посадочной полосы.

Источник: Вести



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