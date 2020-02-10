В Институте горного дела Сибирского отделения РАН прошли обыски

Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации издания, обыски прошли в кабинете директора Андрея Кондратенко. Правоохранители изъяли документы.

Следственные действия связаны с уголовным делом о мошенничестве. По словам собеседников издания, руководство института подозревают в организации незаконных финансовых схем, что нанесло значительный ущерб бюджету организации. Источник агентства ТАСС сообщил, правоохранительные органы решают вопрос об избрании меры пресечения Кондратенко.

В ноябре прошлого года обыски прошли в доме бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева. По его словам, он проходил свидетелем по делу о превышении должностных полномочий в отношении его бывшего заместителя Эдуарда Скубневского. По версии следствия, Скубневский в 2014 году незаконно заключил с Асеевым договор служебного найма жилого помещения на безвозмездной основе, в результате Асеев сначала получил в соцнайм, а затем приватизировал на свою дочь принадлежавший академии коттедж стоимостью 67 млн рублей.

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