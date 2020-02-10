Водонаева связала уход МакSим со сцены с алкогольной зависимостью

Алёна Водонаева озвучила собственную версию ухода певицы МакSим со сцены. Для проекта «Ты не поверишь!» она заявила о возможной алкогольной зависимости исполнительницы.

МакSим пояснила об отмене всех своих концертов. При этом остаётся неизвестным, как долго будет длиться взятая артисткой творческая пауза. Водонаева заявила, что видела небольшие ролики, на которых певица запечатлена не в полной мере трезвой. Модель подчеркивает, что всем стоит контролировать режим питания и ограничивать употребление алкоголя.

«Можно просто по лицу увидеть, пьёт человек либо нет», — пояснила Водонаева.

Мнение о МакSим выразил телеведущий Вячеслав Манучаров, озвучивший также переживания о здоровье певицы. Он отметил, что исполнительница позвонила ему с просьбой организовать пресс-конференцию, на которой будет заявлено о паузе в карьере.

«Отвечал ей, что не стоит этого делать, нужно продолжать жить в привычном ритме. Ребята, вы считаете, что артисты спят на пуховых кроватях с бриллиантами, ездят на дорогостоящих авто и писают в золотой унитаз. На самом деле, это далеко от реальности. Дорогая Максим, скорее возвращайся в строй. Сцена может помочь», — отметил Манучаров.

Пиар-директор исполнительницы Маргарита Соколова сообщила, что МакSим страдает от головных болей и бессонницы. Медики рекомендовали ей приостановить рабочий процесс. Главным требованием названо отсутствие моральных потрясений. Соколова подчеркнула, что однажды певица возвратится на сцену опять.

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