Кети Топурия и ее возлюбленный Лев Деньгов готовятся к предстоящей свадьбе

Кети Топурия и ее возлюбленный Лев Деньгов готовятся к предстоящей свадьбе

10.02.2020, 10:21, Разное

Кети Топурия и Лев Деньгов готовятся к предстоящей свадьбе. Влюбленные не скрывают серьезности своих отношений.
Роман длится около года, но солистка группы A’Studio и бизнесмен уже давно не делают из этого тайны. В Instagram певица выкладывает совместные фото интимного плана и откровенно говорит о том, что влюблена в своего избранника и верит во взаимность чувств. Хотя тему дальнейшего их развития Кети Топурия пока не озвучивала, ближайшее ее окружение уверяет, что дело идет к свадьбе. Бракосочетание якобы предполагается на начало лета. Известно, что пышного торжества не будет, и речь идет о вечеринке в кругу друзей и близких. Остальные подробности сохраняются в тайне.

Поклонники певицы уверены в предстоящей свадьбе их любимицы и рады, что 33-летняя знаменитость нашла свое счастье. Три года тому назад артистка рассталась с мужем Львом Гейхманом, отношения с которым длились в общей сложности 8 лет. Супруги воспитывали дочь Оливию, родившуюся в 2015 году в клинике Лос-Анджелеса.



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