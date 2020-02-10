СК обратился к суду для отправки в психбольницу убийцы ребёнка в Нарьян-Маре. В соответствии с данными психолого-психиатрической проверки, житель страдает от расстройства психики и на момент совершения преступления не понимал опасности собственных действий, равно как не имел возможности контролировать их.

«Его состояние указывает на необходимость проведения принудительного лечения в медорганизации, предоставляющей психиатрическую помощь условиях стационара спецтипа», — отмечается в сообщении, размещенном на портале СКР от 10 февраля.

Сообщается, что уголовное дело с подписанным постановлением передано судебному органу для использования принудительных мероприятий врачебного характера. Полиция произвела задержание подозреваемого 31 октября прошлого года. Согласно версии следственных органов, в день убийства житель приблизился к детсаду в период тихого часа, а на звонок домофона ему открыл дверь работник охраны, не выходя к посетителю.

Мужчина беспрепятственно проник в спальню группы. Работники учреждения не смогли его остановить. В итоге злоумышленник нанёс удар ножом, ставший причиной смерти одного из детей. Мальчик 6 лет скончался на месте. Сотрудники детсада удерживали нападавшего вплоть до прибытия работников полиции. Последний признал вину и раскаялся. Во время одного из допросов задержанный заявил, что убил ребёнка под воздействием прочтённого в книге заклинания. По иным сведениям, причинить вред мальчику ему «приказали голоса в голове».

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