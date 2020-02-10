Президент Казахстана после беспорядков уволил главу района

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области республики, где произошли массовые беспорядки, сообщила пресс-служба главы государства.
«В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (главе администрации) Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьезные упущения в работе», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.
В ночь на пятницу в результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Участники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержано почти 50 человек. После беспорядков в Казахстане к врачам обратились более 170 человек.
Эксперты объяснили внутренние причины массовых беспорядков в Казахстане.
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