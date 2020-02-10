Президент Казахстана после беспорядков уволил главу района

Президент Казахстана после беспорядков уволил главу района

10.02.2020, 10:19, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области республики, где произошли массовые беспорядки, сообщила пресс-служба главы государства.

«В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (главе администрации) Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьезные упущения в работе», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.

В ночь на пятницу в результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Участники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержано почти 50 человек. После беспорядков в Казахстане к врачам обратились более 170 человек.

Эксперты объяснили внутренние причины массовых беспорядков в Казахстане.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика