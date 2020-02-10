В австралийский Новый Южный Уэльс на смену пожарам пришли наводнения

В австралийский штат Новый Южный Уэльс после затяжных лесных пожаров пришли ливни. В штате готовятся к наводнениям. Об этом сообщил The Washington Post.
Сильные дожди потушили крупный природный пожар на восточном побережье Австралии. Огонь шел по береговой линии штата, он подбирался к Сиднею. За более чем два месяца он сжег 500 тыс. га.
Сейчас в Новом Южном Уэльсе объявили эвакуацию – за несколько дней в штате выпало рекордное количество осадков.
Yahoo News пишет, что в Сиднее ливней такого масштаба не видели 20 лет.
Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.
В стране уже погибло 33 человека.
Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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