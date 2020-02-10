В Днепре горело общежитие, шесть человек госпитализировали

9 февраля около 16.20 в Днепре на Слобожанском проспекте произошел пожар в общежитии семейного типа. Об этом проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

«Пожар возник в комнате на 6-м этаже 9-ти этажного дома. Горело домашнее имущество в комнате на площади 12 кв. метров. Во время пожара пострадали пять человек (трое мужчин и две женщины), которые отравились продуктами горения, из них один человек получил ожоги лица (мужчина, 1973 года рождения). Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», – рассказали в пресс-центре.

Вечером в больницу самостоятельно обратилась еще одна женщина 1991 года рождения. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

Фото: dp.dsns.gov.ua

«С помощью аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 10 человек, которых вывели по лестничным клеткам, также с верхних этажей на свежий воздух вывели 30 человек (жителей комнат)», – добавили в ведомстве.

В ГСЧС подчеркнули, что в результате пожара никто не погиб.

Спасатели ликвидировали пожар в 17.16.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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