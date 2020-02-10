Гаджеты: Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10

Китайская компания Xiaomi объявила дату официального выхода нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
В частности, предложенный девайс будет рассекречен перед широкой аудиторией уже 13 февраля. В рекламном постере можно увидеть, что помимо смартфона, публике также будет продемонстрирован новый планшет, относящийся к флагманским девайсам.
Официальная презентация данного гаджета запланирована на 23 февраля в Барселоне. Известно, что на эту дату также пройдет выставка Mobile World Congress 2020, на которой продемонстрируют также и ряд других продвинутых устройств. Ранее пользователям также показали «живые» снимки аппарата в рабочем состоянии. Особенности устройства ранее анонсировали инсайдеры.
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