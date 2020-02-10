В Китае подешевели Huawei Mate 30 Pro 5G и Mate 30

Новый флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G является одним из самых качественных по определению работы камеры.

Вместе с тем приобрести устройство на старте выхода в продажу было возможным по цене от 915 долларов. Однако теперь китайские магазины существенно снизили ценник на девайс Huawei Mate 30 Pro 5G, который доступен по цене 765 долларов. Речь идет о комплектации с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами флэш-памяти.

Кроме того, снижение стоимости коснулось модификации Mate 30, которая теперь доступна в местных магазинах по цене 571 доллар. В данном случае размеры ОЗУ и ПЗУ сохранились теми же, что и выше. В скором времени в продаже также появятся новые флагманы Huawei P40, которые и послужили причиной нынешнему снижению стоимости данных аппаратов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет