В Китае подешевели Huawei Mate 30 Pro 5G и Mate 30

Новый флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G является одним из самых качественных по определению работы камеры.
Вместе с тем приобрести устройство на старте выхода в продажу было возможным по цене от 915 долларов. Однако теперь китайские магазины существенно снизили ценник на девайс Huawei Mate 30 Pro 5G, который доступен по цене 765 долларов. Речь идет о комплектации с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами флэш-памяти.
Кроме того, снижение стоимости коснулось модификации Mate 30, которая теперь доступна в местных магазинах по цене 571 доллар. В данном случае размеры ОЗУ и ПЗУ сохранились теми же, что и выше. В скором времени в продаже также появятся новые флагманы Huawei P40, которые и послужили причиной нынешнему снижению стоимости данных аппаратов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Боррель — ЕС вернулся на мировую арену и должен укрепить своё геополитическое влияние / 27 января
- В «Единой России» отметили влияние маткапитала на стимулирование рождаемости / 15 января
- Лавров назвал «лукавым» решение Греции по выдаче Винника США / 23 декабря
- «Абсолютное счастье». Loboda показала младшую дочь в полный рост / 6 февраля
- Россиянка убила мужа за критику ее еды / 4 февраля
- Астафьева позироваа в одежде из перьев / 18 декабря
- Американцы назвали свои главные страхи / 19 декабря
- В Италии суд обязал Facebook платить неофашисткой партии / 14 декабря