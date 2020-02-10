На Украине анонсировали введение электронного военного билета

На Украине анонсировали введение электронного военного билета

10.02.2020, 10:12, Новости дня

В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

«В тестовом режиме [военный билет] будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму», – сказал глава ведомства в интервью «Радио Свобода».

Глава Минобороны рассказал, что это будет пластиковая карточка со штрих-кодом. Данные этой карты могут быть перенесены в смартфон. 

Загороднюк отметил, что массовое распространение электронных военных билетов займет определенное время, возможно, год. Министр уточнил, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский презентовал мобильное приложение для голосования на выборах.

По его словам, приложение даст возможность украинцам перевести в электронную форму водительские удостоверения, а также техпаспорта.



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