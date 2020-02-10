На Украине анонсировали введение электронного военного билета

В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
«В тестовом режиме [военный билет] будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму», – сказал глава ведомства в интервью «Радио Свобода».
Глава Минобороны рассказал, что это будет пластиковая карточка со штрих-кодом. Данные этой карты могут быть перенесены в смартфон.
Загороднюк отметил, что массовое распространение электронных военных билетов займет определенное время, возможно, год. Министр уточнил, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский презентовал мобильное приложение для голосования на выборах.
По его словам, приложение даст возможность украинцам перевести в электронную форму водительские удостоверения, а также техпаспорта.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ректора юридической академии в Донецке заподозрили в организации убийства / 22 января
- В Москве задержали матерей фигурантов дела «Сети» и «Нового величия», которые вышли на пикеты / 7 декабря
- Лицо Калкина в «Один дома» заменили изображением Сталлоне. Видео / 27 декабря
- Онищенко до сих пор пребывает под стражей в Германии – СМИ / 13 января
- В Ингушетии на восьмерых лидеров акций протеста завели дела об экстремистском сообществе / 28 декабря
- Стрельба произошла в церкви в Техасе, есть жертвы / 30 декабря
- В Кузбассе к поддержке многодетных семей подключились предприятия / 31 января
- Названа оценочная стоимость строительства нового российского авианосца / 2 декабря