Житель Нижнего Новгорода расстрелял бросивших пачку сигарет

Житель Нижнего Новгорода расстрелял бросивших пачку сигарет

10.02.2020, 10:12, Новости дня

Житель Нижнего Новгорода выстрелил из травматического пистолета в головы двум молодым мужчинам за выброшенную пачку из-под сигарет, он задержан, сообщили в региональном главке МВД.

В начале февраля поздно ночью на улице Генкиной в Нижнем Новгороде в ходе словесного конфликта мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в 21-летнего и в 22-летнего нижегородцев, после чего скрылся с места преступления на своем автомобиле. Один парень был доставлен в больницу с диагнозом «ранение в голову с разрывом правого глазного яблока», другой – с огнестрельным ранением правой щеки, передает РИА «Новости».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Полицейские установили и задержали подозреваемого – 49-летнего жителя Нижнего Новгорода, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

«Задержанный отметил следователям ОВД, что между его знакомыми и прохожими возник конфликт из-за того, что кто-то бросил пачку из-под сигарет в месте, не предназначенном для сбора мусора. Мужчина рассказал, что хотел урегулировать недопонимание между оппонентами, но был сам втянут в перепалку. Когда она перешла в агрессивную форму, обвиняемый воспользовался имевшимся у него травматическим оружием», – сообщили в главке.

Полицейские изъяли у мужчины травматический пистолет и резиновые пули к нему. У обвиняемого имеется разрешение на травматическое оружие. Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В четверг в СК сообщали, что в Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов из травматического пистолета в голову, в покушении заподозрили его сына.



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