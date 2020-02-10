75 и 50 тысяч рублей выплатят ветеранам войны

В ходе совещания с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что выплата ветеранам войны и приравненным к ним лицам, приуроченная к 75-летию Победы, будет произведена в апреле-мае текущего года, передает "Интерфакс".
По его словам, на эти цели из федерального бюджета будет направлено более 71 миллиард рублей.
Мишустин напомнил, что в пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате тем, кто внес свой вклад в достижение победы на полях сражений и в тылу.
Глава кабмина подчеркнул, что правительство должно "оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы выплата поступила вовремя".
Как заявил вице-премьер Татьяна Голикова, деньги получат более 1 миллиона 150 тысяч человек: участники и инвалиды войны, ветераны войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. "Это 537,1 тысяча человек", — сказала Голикова.
Кроме того, по ее словам, выплаты в размере 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. Чтобы получить выплату, никакие дополнительные заявления подавать не нужно.
Голикова отметила, что выплату получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории Эстонии, Латвии и Литвы.
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