В Казани появился первый государственный отель для животных

В Казани появился первый государственный отель для животных

10.02.2020, 10:06, Новости дня

В Казани открыли государственная гостиница для животных. Она сможет размещать до 50-ти собак и кошек в сутки. За ними будут присматривать врачи-ветеринары. Кроме того, для собак есть возможность проводить тренировочные программы в специально оборудованной зоне.

Как сообщают "Вести Татарстан", отель располагается в ветеринарном центре на улице Односторонка Ноксинская. Площадь гостиницы составляет 130 квадратных метров. Оставлять своих питомцев можно как в почасовом, так и в посуточном режиме. 

Отметим, что до конца года завершится реконструкция клинического корпуса ветцентра. После открытия здесь будут проводить сложные лечебных манипуляции и реабилитации домашних животных при тяжелых заболеваниях.

Текст:
ГТРК "Татарстан"

Источник: Вести



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