НХЛ. «Рейнджер» Игорь Шестеркин назван звездой игрового дня

После завершения очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге организаторы соревнований назвали игроков, которые отличились в последних по времени матчах. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал второй звездой тура.
Как уже сообщали Вести.Ru, россиянин сделал 42 спасения в матче "рейнджеров" против "Лос-Анджелес Кингз" (4:1). При этом он установил клубный рекорд, став первым вратарем, который одержал вместе с партнерами пять побед в своих первых шести матчах за команду.
Интересно, что первой звездой дня назван голкипер "Детройт Рэд Уингз" Джонатан Бернье, который во встрече с "Бостон Брюинз" (3:1) сделал сейвов меньше Шестеркина, отразив 39 бросков. Третья звезда – форвард "Виннипег Джетс" Кайл Коннор, в матче с "Чикаго Блэк Хоукс" (5:2) забросивший две шайбы и отдавший голевой пас.
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