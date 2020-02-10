НХЛ. «Рейнджер» Игорь Шестеркин назван звездой игрового дня

НХЛ. «Рейнджер» Игорь Шестеркин назван звездой игрового дня

10.02.2020, 10:06, Новости дня

После завершения очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге организаторы соревнований назвали игроков, которые отличились в последних по времени матчах. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал второй звездой тура.

Как уже сообщали Вести.Ru, россиянин сделал 42 спасения в матче "рейнджеров" против "Лос-Анджелес Кингз" (4:1). При этом он установил клубный рекорд, став первым вратарем, который одержал вместе с партнерами пять побед в своих первых шести матчах за команду.

Интересно, что первой звездой дня назван голкипер "Детройт Рэд Уингз" Джонатан Бернье, который во встрече с "Бостон Брюинз" (3:1) сделал сейвов меньше Шестеркина, отразив 39 бросков. Третья звезда – форвард "Виннипег Джетс" Кайл Коннор, в матче с "Чикаго Блэк Хоукс" (5:2) забросивший две шайбы и отдавший голевой пас.

Источник: Вести



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