Зеленская с головы до ног в черном появилась на встрече с папой римским

Супруга украинского президента Владимира Зеленского – Елена Зеленская – на встрече с папой римским Франциском в Ватикане была в образе total black. Фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

«Имели честь быть представленными Его Святейшеству папе римскому Франциску», – написала она.

Мали за честь бути представленими Його Святості Папі Римському Франциску

Черный цвет в одежде первой леди объясняется строгим дресс-кодом для встречи с понтификом, говорится на форуме Quora.

Зеленская надела юбку Dolce&Gabbana и туфли от Jimmy Choo, а также жакет украинского бренда Six дизайнера Юлии Богдан. Об этом сообщает «Новое время».

На голове первой леди был обруч с вуалью от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Владимир и Елена Зеленские подарили понтифику керамическую посуду для кутьи, созданную украинским брендом Gunia Project. Она декорирована изображениями ангелов и ягнят, которые встречаются в бытовых и сакральных вещах из разных областей Украины. Об этом сообщили на странице бренда в Instagram.

In Craft we trust Gunia Project Ceramics in style of traditional Christmas pottery presented today to Pope Francis Різдвяний празниковий посуд під кутю з кераміки Gunia Project тепер в колекції Папи Римського Франциска В якості декору використовуються янголи та ягнята, які зустрічаються в побутових та сакральних речах з різних областей України. Херувіми та орнаменти – це рушники Сумської області кінця ХІХ сторіччя, ягнята – буковинська ікона на склі початку ХХ.

Официальный визит Зеленского в Ватикан начался 8 февраля.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.

