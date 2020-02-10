Родители погибших на Пхукете брата и сестры получат 2 миллиона рублей компенсации

Родители юных россиян из Челябинской области, погибших в результате столкновения катеров в Таиланде, получат компенсацию в 1 миллион рублей (500 тысяч бат), сообщил замгубернатора провинции Пхукет.

Авария произошла в 8:15 утра 10 февраля в канале, соединяющем две главные гавани Пхукета с бухтой на восточной стороне. Катер Payan 5 (принадлежит компании Seastar) вошел в канал, двигаясь в сторону марины Royal Phuket, где должен был принять на борт пассажиров. В то же время судно ALP 111 компании Andaman Laser Phuket с группой туристов из РФ в количестве 35 человек направлялся в залив Пханг-Нга. На обнародованных ранее кадрах видно, как столкнулись быстроходные катера.

Пятнадцати россиянам помощь оказали на месте, еще 20 доставили в больницу. Врачам не удалось спасти жизни шестилетней девочке и 12-летнему мальчику — они скончались на операционном столе. MGR Media отмечает, что юные граждане РФ приехали в гости к проживающим в Таиланде бабушке с дедушкой, из чего можно сделать вывод, что являются братом и сестрой.

Эту информацию РИА Новости подтвердили в посольстве РФ в Таиланде. По данным дипломатов, дети прибыли из Челябинской области.

Все пассажиры ALP 111 были застрахованы, компания уже пообещала выплатить родителям погибших детей суммарно 2,05 миллиона рублей (по 500 тысяч бат на ребенка). О компенсации пострадавшим, по предварительным данным, речи не идет, поскольку они получили всю медицинскую помощь. Никто из них не получил серьезных травм.

Никто из капитанов и экипажей катеров не пострадал. Виновник столкновения пока не установлен. Полиция проводит расследование.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет