Появилось видео столкновения катеров в Таиланде

В Сети опубликовано видео момента столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде, в результате которого погибли двое детей из России.
На кадрах видно, как первое судно движется вдоль побережья на большой скорости и врезается в плывущий ему навстречу катер, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел утром в понедельник у острова Пхукет. В результате ЧП погибли двое детей из РФ шести и 10 лет. Также пострадали 21 житель России и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
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