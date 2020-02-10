Появилось видео столкновения катеров в Таиланде

В Сети опубликовано видео момента столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде, в результате которого погибли двое детей из России.

На кадрах видно, как первое судно движется вдоль побережья на большой скорости и врезается в плывущий ему навстречу катер, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел утром в понедельник у острова Пхукет. В результате ЧП погибли двое детей из РФ шести и 10 лет. Также пострадали 21 житель России и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

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