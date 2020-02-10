Смартфоны Xiaomi и Redmi оснастили «радаром» коронавируса

Смартфоны Xiaomi и Redmi оснастили «радаром» коронавируса

10.02.2020, 10:04, Разное

Смартфоны брендов Redmi и Xiaomi укомплектовали «радаром» для коронавируса. Оболочка MIUI 11 получила новую опцию, о чём представители компании-производителя рассказали на странице в соцсети Weibo.
Сама возможность дополнительной защиты человека описывается как «Радар вспышки». Благодаря этой опции система предлагает оценить наиболее свежую информацию касательно ситуации вокруг распространения коронавируса недалеко от пользователя.


Это относится к числу подтверждённых фактов появления заражённых в конкретной местности. Сведения собираются из разного рода официальных источников. Помимо прочего, пользователи Redmi и Xiaomi имеют возможность посредством фирменного цифрового помощника реализовать мониторинг распространения коронавируса в режиме реального времени.



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