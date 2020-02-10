Медики назвали доступное средство для повышения потенции

Медики сообщили, что в почти любом магазине можно найти доступное средство для мгновенного повышения потенции. Регулярный приём в пищу авокадо помогает в этом вопросе и в целом улучшает состояние здоровья.

В этом фрукте имеется большое количество полезных веществ. Помимо прочего, он весьма калориен, поскольку на 100 г приходится порядка 160 ккал. При этом медики отмечают необходимость осторожно относиться к употреблению этого продукта, поскольку излишняя приверженность может спровоцировать появление избыточного веса. Эксперты сообщают, что авокадо положительно воздействует на потенцию. Приём фрукта даст возможность длительное время сохранять и даже возобновлять половую функцию.

Самым эффективным станет совмещение приёма авокадо с морепродуктами. Аналогом можно считать коктейли и соусы с данным продуктом. Поскольку авокадо насыщен карнитином, организм усиливает объёмы доставки кислорода к мужскому половому органу. Это обеспечивает более быстрое возбуждение и сильную эрекцию. Авокадо насыщен фолиевой кислотой, оказывающей помощь в генерировании качественных сперматозоидов. Недостаток этого вещества может вызвать малоподвижность половых клеток либо патологию у зачатого плода. При этом врачи напоминают мужчинам о важности придерживаться здорового образа жизни в целом, которому существенно мешают вредные привычки: употребление алкоголя и курение.

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