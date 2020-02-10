Московская биржа открылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,1% – до 3083 пунктов, индекс РТС вырос на 0,2% – до 1521 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперт: Зеленский развлекает украинцев газовыми компромиссами / 10 декабря
- Иван Охлобыстин назвал Водонаеву «проституткой» после ее призыва не рожать рабов / 30 декабря
- Великобритания ожидает, что ЕС предложит ей торговую сделку по канадской модели / 2 февраля
- Физическая активность снижает риск развития рака простаты в два раза / 6 декабря
- Лукьянов: Удар Ирана по американским базам поставил Трампа перед выбором / 8 января
- Автоновости: 10 правил подготовки автомобиля к зиме / 2 декабря
- Приехавший в Москву на заработки юноша заявил об изнасиловании таксистом / 9 декабря
- Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ / 5 декабря