Коронавирус унес больше жизней, чем эпидемия атипичной пневмонии

Представители китайских властей признали в воскресенье, что число умерших от коронавируса в материковом Китае достигло 908, ранее превысив число жертв эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2003 году.

Государственный комитет Китая по делам здравоохранения сообщил о смерти еще 97 человек в воскресенье, а также о 3062 новых случаях инфицирования. Ранее в субботу сообщалось о первом более чем за неделю снижении числа новых инфицированных.

Тяжелый острый респираторный синдром, также известный как атипичная пневмония, унес жизни 774 человек. Число заболевших в Китае и Гонконге составило около 8100 человек.

Госкомитет сообщил, что число новых случаев заражения в субботу снизилось впервые с 1 февраля, составив 2656 человек, а общее число инфицированных достигло 37198.

Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин в интервью Би-Би-Си в воскресенье назвал коронавирус «врагом человечества». По его словам, заболевание «контролируемо, предотвращаемо, излечимо», но «в данный момент сложно предсказать, когда настанет переломный момент».

«Мы, конечно же, надеемся, что это произойдет в ближайшее время, но меры по изоляции и карантину оказались очень эффективными», – сказал дипломат.

Тем временем, Великобритания подтвердила четвертый случай коронавируса, а Испания – второй. В обоих случаях речь идет о людях, которые совершали поездки во Францию.

Миллионы людей продолжают находиться в карантине в провинции Хубэй, ставшей центром распространения эпидемии коронавируса. Местные жители жалуются на дефицит продуктов питания.

Представитель министерства торговли Китая Ван Бинь заявил о проблемах с логистикой, росте цен и нехватке рабочей силы.

«Поставщикам на рынке сложно выйти на нормальный уровень», – признал он. В настоящее время имеется пятидневный запас свинины и яиц, и трехдневный запас овощей.

Центральный банк Китая сообщил, что, начиная с понедельника, он выделит 300 миллиардов юаней (более 2,7 триллиона рублей) в виде помощи предприятиям, участвующим в борьбе с эпидемией.

Профессор эпидемиологии в Школе здравоохранения Мичиганского университета Джозеф Айзенберг заявил агентству Reuters, что пока слишком рано говорить о пике эпидемии из-за неопределенности со статистикой инфицирования.

«Даже если число подтвержденных случаев, возможно, достигло пика, мы не знаем, что происходит с незарегистрированными случаями, – сказал он. – Эта проблема особенно актуальна для некоторых отдаленных районов».

Среди новых умерших – гражданин США, находившийся в Ухане. Его смерть подтвердили в субботу представители американского посольства в Пекине.

В посольстве сообщили, что 60-летний американец скончался 6 февраля. Также сообщается о смерти гражданина Японии в Ухане от вирусной пневмонии, вероятно, вызванной коронавирусом, хотя официального подтверждения этому не было.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

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