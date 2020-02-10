300 праворульных Chevrolet Corvette продали за 60 часов в Японии

300 праворульных Chevrolet Corvette продали за 60 часов в Японии

10.02.2020, 9:52, Новости дня

Обновленную модель Chevrolet Corvette с правым рулем разобрали в количестве 300 машин всего за 60 часов с момента выхода в продажу.

Эксперты уверены, что столь ажиотажный спрос напрямую связан с возможностью выбора машины с правым рулем. Таким образом, для японского рынка модель Chevrolet Corvette оказалась весьма интересной, тогда как ранее здесь продавались лишь леворульные версии спорткара. Напомним, первые экземпляры Chevrolet Corvette будут поступать к своим владельцам лишь к началу следующего года.

Предложенный автомобиль весьма актуален для любого клиента, независимо от пола и возраста. Приобрести праворульную модификацию автомобиля станет возможным по цене от 91 тысячи долларов. Под капотом расположен бензиновый мотор на 502 л.с. мощности.



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