Спорткар Toyota Supra готовится к премьере в США

Японский автомобильный гигант Toyota намерен в ближайшее время стартовать продажи на американском рынке возрожденного спорткара Toyota Supra.

Предложенная новинка будет доступна с двумя вариантами моторов. Уже на следующей неделе состоится официальный анонс, в ходе которого будут объявлены основные особенности автомобиля. Кроме того, пока отсутствуют данные о стоимости модели Supra для американского рынка. Эксперты предполагают, что мощность силовой установки составит до 255 л.с.

Несмотря на то, что ранее производитель не комментировал возможность выхода Supra на американский рынок, однако теперь в руководстве марки подтвердили планы относительно возможности поставок в США.

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