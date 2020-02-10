Убившего ребенка в детсаду Нарьян-Мара мужчину попросили отправить в психбольницу

СК попросил суд отправить в психбольницу мужчину, убившего шестилетнего мальчика в детском саду во время тихого часа в Нарьян-Маре.
«По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа … Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, 15 января СК сообщал, что экспертиза установила, что мужчина, который в октябре 2019 года убил ребенка в детском саду Нарьян-Мара, страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Спорт: Ястремская вылетела со второго круга Australian Open / 22 января
- Президент МАУ: Версия теракта с самолетом в Иране еще продолжает отрабатываться / 11 января
- Майк Помпео: ликвидация Сулеймани – часть стратегии по сдерживанию противников США / 14 января
- Политика: Генпрокуратуру возглавит охотник на серийных убийц / 20 января
- США понадобились новые средства борьбы с беспилотниками / 15 января
- Поветкин высказался о выступлении россиян на ОИ под нейтральным флагом / 12 декабря
- Лаврова довели до слез в Иерусалиме / 24 января
- Опять постановка. Минобороны РФ предупредило о провокации «Белых касок» / 4 февраля