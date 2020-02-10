Стали известны сроки создания вакцины против коронавируса

Китайские специалисты к апрелю завершат испытание на животных вакцины против пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV (NCP), сообщили СМИ.

Как пишет портал «Дии цайцзинван», проект курирует Центр по предотвращению заболеваний КНР, которому удалось создать сыворотку всего за две недели, передает ТАСС.

Участники рабочей группы исследователей сообщили, что после завершения экспериментов вакцину планируется начать применять на людях с целью предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Как сообщила газета, в воскресенье сыворотка была опробована на 100 мышах.

Напомним, ранее в понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения страны сообщил, что на материковой части Китая жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.





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