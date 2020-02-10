Рубль вырос к доллару и евро

Рубль вырос к доллару и евро

10.02.2020, 9:44, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 24 копейки – до 63,88 рубля, курс евро снизился также на 24 копейки, составив 69,92 рубля в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе.

Стоимость нефти утром выросла до 54,48 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика