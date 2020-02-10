Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 24 копейки – до 63,88 рубля, курс евро снизился также на 24 копейки, составив 69,92 рубля в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе.
Стоимость нефти утром выросла до 54,48 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».
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