Число жертв коронавируса превысило показатели страшных эпидемий

Число жертв коронавируса превысило показатели страшных эпидемий

10.02.2020, 9:42, Разное

Количество смертных случаев при заражении новым типом коронавируса достигло 910 человек. Таким образом, число жертв новой эпидемии превысило показатели MERS и SARS, пишет «Экспресс газета».

Стоит отметить, что, по словам экспертов из Китая, нынешняя эпидемия уступает по своей опасности двум предыдущим. Отмечается, что смертность от коронавирусной пневмонии составляет примерно 2,2%, тогда как при SARS летальность была более 9,5%, а при MERS – свыше 34%.



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