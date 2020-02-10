Икона, монеты, книги, медали. Таможенники сообщили, что женщина пыталась вывезти в Польшу более 100 старинных предметов

Из Украины в Польшу пытались вывезти более 100 старинных предметов и антиквариата. Об этом в Facebook 9 февраля сообщила пресс-служба Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины.

Антиквариат пытались вывезти из Украины в Польшу, их изъяли на пункте пропуска «Рава-Русская».

«Гражданка Украины как пассажир автомобиля пересекала границу полосой упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор». О наличии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров не сообщила. Во время таможенного досмотра в чемодане, который находился в багажнике, таможенники нашли икону, монеты, банкноты, книги, картину, медали. Всего более 100 предметов», – говорится в сообщении.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

«Предметы старины изъяты. Их направят на экспертизу для определения их ценности», – добавили в пресс-службе.

⚡️Працівники Галицької митниці вилучили предмети старовиниАнтикваріат намагались вивезти з України до Республіки… Posted by Галицька митниця Держмитслужби on Pühapäev, 9. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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