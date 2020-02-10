В семье Таисии Повалий делят права на малолетнего ребенка

«И я, и Тая говорим с внуком по-русски, – признался Игорь. – Впрочем, колыбельные ему Тая поет и по-русски, и по-украински. А вот Таина мама, Нина Даниловна, говорит с малышом на украинском языке, читает веселые стишки. Прабабушка просто всю жизнь общается на мове, ей так проще. Вот такой мы нашли разумный компромисс, так «поделили» внука, чтобы ребенок с детства понимал два языка. Пока он внимательно слушает все, глазками смотрит, все воспринимает, ждем, когда сам заговорит и думаем, на каком языке он это сделает».
Сама Таисия Повалий всегда подчеркивает, что гордится своей страной – историей, языком, культурой, традициями, песнями. Поэтому даже во время кремлевского концерта полтора года назад сделала целый блок украинских шлягеров на все времена, которые в России все знают и любят. И никогда никуда не сбегала – живет в своем доме под Киевом. И жизни вне его не мыслит.
«Я украинка. Мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.)», – ранее рассказывала Таисия Повалий.
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