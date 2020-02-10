Здоровье: Найден простой способ сделать овощи полезнее

Здоровье: Найден простой способ сделать овощи полезнее

10.02.2020, 9:37, Новости дня

Российские исследователи выяснили, что свежие овощи можно сделать еще полезнее при помощи ультрафиолетового излучения.

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта совместно с исследователями из Кемеровского государственного университета изучили влияние ультрафиолетового излучения на томаты. Результаты работы опубликованы в журнале Heliyon.

Специалисты пришли к выводу, что ультрафиолет увеличивает количество антиоксидантов в плодах.

«Чтобы сохранить здоровье и долго жить, необходимо правильно питаться – с овощами и фруктами в рационе. Доказано, что антиоксиданты способны снижать риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивать продолжительность жизни», – подчеркнула директор института живых систем БФУ им. И. Канта Ольга Бабич.

В БФУ отметили, новый метод не требует сложной реализации и нового оборудования, поэтому внедрить задумку будет достаточно легко. 

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