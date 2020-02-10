Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт

10.02.2020, 9:30, Новости дня

Мошенники придумали новый опасный способ кражи денег со счетов россиян.

Раньше злоумышленники представлялись службой безопасности банка и сообщали о блокировке карты из-за подозрительных транзакций. Теперь они информируют о поступившем запросе на закрытие счета. Потом они предлагают перевести деньги на безопасный счет и просят сообщить персональные данные.

Как пишут "Известия", о новом способе кражи уже знают в ЦБ и крупных российских банках. Эксперты напоминают, что никому и никогда нельзя сообщать реквизиты карты, СМС с кодами и паспортные данные.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что не надо пересылать в мессенджерах фото своей карты. Это может привести к потере всех средств на счете. Зная номер карты, срок ее действия и имя владельца, мошенникам нетрудно, притворившись сотрудниками банка, разговорить пользователя и получить нужную информацию.

Источник: Вести



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