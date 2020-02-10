Нашли замену Кепе. Новым вратарем «Челси» станет Онана

Нашли замену Кепе. Новым вратарем «Челси» станет Онана

10.02.2020, 9:30, Новости дня

Лондонский "Челси" определился с кандидатурой нового вратаря. Им станет камерунец Андре Онана, выступающий за голландский "Аякс". Он заменит испанца Кепу Аррибасалагу.

Игра Кепы не устраивает главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда. Лондонцы намерены расстаться с самым дорогим вратарем мира. Лэмпард попросил руководство приобрести нового голкипера во время летнего трансферного окна.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Челси" достиг договоренности с 23-летним вратарем "Аякса". Камерунец Андре Онана, на которого претендовали также "Барселона", "Тоттенхэм" и "Пари Сен-Жермен", дал согласие на переход в лондонский клуб. Сумма сделки составит 35 миллионов евро. Покупка Кепы обошлась "Челси" в 80 миллионов, и теперь руководству придется решить проблему дальнейшего трудоустройства вратаря испанской сборной.

Источник: Вести



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