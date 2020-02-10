После беспорядков в Казахстане к врачам обратились более 170 человек

Более 170 человек обратились за медпомощью после беспорядков на юге Казахстана, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил замминистра здравоохранения страны Камалжан Надыров.

«Всего за медицинской помощью обратились более 170 человек. В основном обращаются с незначительными травмами и ушибами. Всем была оказана необходимая первая медпомощь. Проведено множество операций различной сложности. Не обошлось без тяжелых травм, в основном это были огнестрельные ранения. В отделении реанимации в тяжелом состоянии все еще находятся 14 человек (двое в Кордае и 12 в Алма-Ате)», – передает РИА «Новости» сообщение Надырова.

Он добавил, что «после получения сигнала о том, что часть пострадавших обратились в приграничные клиники Кыргызской Республики, было принято решение организовать перевод граждан в клиники Алма-Аты».

«Были вывезены девять пациентов из 13 госпитализированных (оставшиеся четыре пациента находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке)», – сообщил Надыров.

В ночь на пятницу результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Уастники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержано почти 50 человек.

Эксперты объяснили внутренние причины массовых беспорядков в Казахстане.

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