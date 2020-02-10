Из-за голода в 90-х Роза Сябитова думала выйти на панель

Из-за голода в 90-х Роза Сябитова думала выйти на панель

10.02.2020, 9:30, Разное

Российская телеведущая программы «Давай поженимся!» рассказала, что в 90-х из-за отсутствия денег она часто голодала. Разные мысли о безысходности подталкивали ее к тому, чтобы выйти на панель, но она этого не сделала.
По словам Розы Сябитовой, на тот момент она уже дважды рожала, и потому вряд ли бы ей удалось достичь высот в этом деле. Свое тело она назвала «покоцанным родами», да и возраст уже брал свое. А через некоторое время ей удалось выправить финансовое положение.

Роза Сябитова отметила, сейчас у нее большое количество пишущих ей поклонников. Но никто из них не предлагает тесно сблизиться, из-за чего телеведущая не знает, радоваться ей или печалиться. Подытоживая, знаменитость пошутила, что при таких условиях никто не сможет сказать, что известной телеведущей ей помогла стать постель.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика