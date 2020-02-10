Из-за голода в 90-х Роза Сябитова думала выйти на панель

Российская телеведущая программы «Давай поженимся!» рассказала, что в 90-х из-за отсутствия денег она часто голодала. Разные мысли о безысходности подталкивали ее к тому, чтобы выйти на панель, но она этого не сделала.
По словам Розы Сябитовой, на тот момент она уже дважды рожала, и потому вряд ли бы ей удалось достичь высот в этом деле. Свое тело она назвала «покоцанным родами», да и возраст уже брал свое. А через некоторое время ей удалось выправить финансовое положение.
Роза Сябитова отметила, сейчас у нее большое количество пишущих ей поклонников. Но никто из них не предлагает тесно сблизиться, из-за чего телеведущая не знает, радоваться ей или печалиться. Подытоживая, знаменитость пошутила, что при таких условиях никто не сможет сказать, что известной телеведущей ей помогла стать постель.
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