Мишустин потребовал от министров не раздавать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин призвал министров не раздавать необоснованных обещаний относительно использования Резервного фонда, который предназначен для финансирования непредвиденных расходов.
"Необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний", — указал он на совещании с вице-премьерами, напомнив, что 3-летний федеральный бюджет тщательно выверен, и в нем уже заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию нацпроектов.
Также Мишустин раскритиковал ситуацию, когда бюджетные средства в конце года оказываются неосвоенными. По мнению главы правительства, виной тому становится либо неэффективное планирование, либо некомпетентность управленческого аппарата.
"Надо усилить уровень контроля за исполнительской дисциплиной и навести порядок в системе стратегического планирования", — поручил премьер-министр. При этом он подчеркнул, что после анализа ситуации должны последовать "жесткие выводы", вплоть до дисциплинарной ответственности, сообщает "Интерфакс".
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