В МИД призвали к решению проблем в отношениях РФ и Украины

Москва надеется, что достигнутые с Киевом договоренности о транзите газа позитивно повлияют на решение других проблем в отношениях РФ и Украины, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.
«Хочется надеяться, что достижение «газовых» договоренностей окажет позитивный эффект на решение других проблем, имеющихся между Россией и Украиной, в том числе в торгово-экономической области», – сообщил Панкин, передает РИА «Новости».
Он назвал знаковым событием подписание Россией и Украиной в конце 2019 года пакета документов в газовой сфере. По его словам эта договоренность продемонстрировала, что «при желании и наличии политической воли можно разговаривать и находить необходимый компромисс даже по самым сложным вопросам».
Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.
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