«Новая газета» и журналист Денис Коротков подали иск к РИА ФАН. Пригожинцы утверждали, что журналист сотрудничает с ИГ

«Новая газета» и журналист Денис Коротков подали иск о защите деловой репутации к РИА «Федеральное агентство новостей», входящего в структуры предпринимателя Евгения Пригожина. Как говорится в сообщении издания, поводом стали публикации РИА ФАН о том, что Коротков якобы связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского.

Материалы с обвинениями появились на сайте РИА ФАН после публикации расследования «Новой» о казни гражданина Сирии бойцами также связанной со структурами Пригожина «ЧВК Вагнера».

В ноябре 2019 года «Новая газета» потребовала от РИА ФАН удалить материалы о Короткове, однако этого не произошло.

В феврале Следственный комитет направил в «Новую газету» документ с требованием «незамедлительно предоставить» личные данные Короткова, также журналиста вызвали в СК для дачи объяснений. В документе указано, что проверка проводится на основании статьи РИА ФАН.

В расследовании «Новой» рассказывалось, как бойцы ЧВК Вагнера жестоко казнили экс-военнослужащего сирийской армии Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдуллу и сняли убийство на видео. По данным газеты, в казни предположительно участвовал бывший полицейский Станислав Д., служивший в разведке «ЧВК Вагнера». Позже СМИ установили личность еще двух возможных участников расправы — Владислава А. и Руслана.

После публикации расследования в Кремле заявили, что спецслужбы проверяют информацию об убийстве.

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