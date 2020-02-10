Врачи заявили об опасности прокалывания ушей пистолетом

Медицинские специалисты рассказали, почему стоит воздержаться от прокалывания ушей пистолетом для пирсинга. Из-за неправильного использования устройство может не только нанести травму, но даже заразить опасными вирусами.

Процедура прокалывания ушей человечеству известна уже долгое время. Но если в прошлом уши прокалывали в религиозных целях или чтобы продемонстрировать королевский статус, то сейчас серьги или пирсинг используют в качестве украшения. Однако, по словам медиков, пластиковые пирсинг-пистолеты негигиеничны, поскольку их невозможно стерилизовать, не повредив. А обработка спиртовым раствором часто не устраняет все бактерии, поэтому человека можно случайно заразить ВИЧ или гепатитом.

Кроме того, если мастер выберет неверное направление при прокалывании уха, то пистолет способен вызвать сильное кровотечение, которое сможет остановить только врач. Также пирсинг-пистолеты иногда не прокалывают, а продавливают кожу. Из-за этого часто образуются рубцы и келлоды.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на материал, из которого изготовлен пирсинг. Производители часто используют сплавы никеля или алюминия, превышая допустимые нормы, что приводит к появлению аллергии или дерматологических заболеваний. Поэтому лучше всего использовать пирсинг из имплантационного титана, стали или золота. А за местом прокола необходимо тщательно следить в течение двух недель.

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