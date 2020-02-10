Xiaomi Mi 10 обзавелся собственной «пугающей технологией»

Xiaomi Mi 10 обзавелся собственной «пугающей технологией»

10.02.2020, 9:21, Разное

Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь поделился очередной порцией подробностей о смартфоне Mi 10, готовящемся к презентации 13 февраля. Особенностью новинки станет собственная «пугающая технология».
Под этим понятием подразумевается реализованная во флагмане инновационная система охлаждения, использование которой, по словам Лей Цзюня, можно считать «пугающими», но в хорошем смысле. Выражение «пугающая технология» впервые начало употребляться, когда компания Huawei анонсировала фирменную GPU Turbo. Теперь аналоги данной системы используются большинством производителей «умных» телефонов.

Гендиректор Xiaomi сравнил «пугающую технологию» в Mi 10 и камерофоне Mate 30 Pro 5G от Huawei. Смартфоны протестировали по 45 минут под нагрузкой. Разницу в степени нагрева элементов и отличия максимальной температуры глава китайской компании показал на картинке.

По словам Лей Цзюня, в случае с флагманом Mi 10, дебют которого запланирован на 13 февраля, качество сборки выведено на боле высокий уровень. Кроме того, производитель для контроля температурного режима стал использовать не один датчик, а пять.



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