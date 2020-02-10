Назван регион с самым высоким числом IT-преступлений

В 2019 году наибольший процент преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, информирует МВД.
По информации ведомства, в прошлом году 28,6% от всех преступлений в этом регионе были связаны с применением IT-технологий, передает РИА «Новости».
На втором месте находится Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 27,2%. За ним следуют Чувашия (26,8%), Республика Коми и Пензенская область (23,9 и 23,1% соответственно).
Меньше всего IT-преступлений было совершено в Чечне (1,7 %), Дагестане (3,5%), Ингушетии (4,4%), Санкт-Петербурге (4,6%) и Московской области (5,3%).
Всего в 2019 году МВД зарегистрировало более 294 тыс. преступлений с использованием IT-технологий, что на 68,5% больше, чем в 2018 году.
Напомним, в пятницу сообщалось, что МВД создало в структуре следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия отдельные подразделения для борьбы с преступлениями, совершенными с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.
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