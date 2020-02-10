Опубликованы первые снимки Volkswagen ID.1

Опубликованы первые снимки Volkswagen ID.1

10.02.2020, 9:14, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen официально рассекретил новую электрическую модель Volkswagen ID.1.

Примечательно, данный автомобиль выполнен с нуля, что придает ему еще более эксклюзивный вид и особое внимание. В компании анонсировали, что в дальнейшем появятся также версии в кузове универсал и кроссовера. Однако некоторые специалисты высказали предположение, что данная модель основана на базе концепта EV, который впервые показали публике в конце прошлого года.

Немецкий электрокар выполнен на платформе MEB. Что касается салона автомобиля, то здесь выявили некоторые схожие элементы от популярного кроссовера T-Cross. Ориентировочный путь на электротяге составит около 300 километров.



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