Российский производитель деталей для самолетов и РЛС заменил украинские комплектующие

Российский производитель деталей для самолетов и РЛС заменил украинские комплектующие

10.02.2020, 9:12, Новости дня

Государственный Рязанский приборный завод (входит в концерн АО «КРЭТ» госкорпорации Ростех) полностью выполнил программу импортозамещения элементной компонентной базы из стран НАТО и Украины, сообщил первый заместитель гендиректора КРЭТ Владимир Зверев.

«Рязанский завод программу по замещению продукции стан НАТО и Украины выполнил полностью. У него, соответственно, все отечественного производства», – передает ТАСС слова Зверева.

Он добавил, что в целом все предприятия КРЭТ практически полностью завершили программу по импортозамещению комплектующих из Украины.

В частности, изначально украинская элементная база использовалась на ГРПЗ при производстве радиолокационных станций (РЛС) для самолетов МиГ-29, Су-35 и вертолетов Ми-35М.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву.



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