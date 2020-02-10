Российский производитель деталей для самолетов и РЛС заменил украинские комплектующие

Государственный Рязанский приборный завод (входит в концерн АО «КРЭТ» госкорпорации Ростех) полностью выполнил программу импортозамещения элементной компонентной базы из стран НАТО и Украины, сообщил первый заместитель гендиректора КРЭТ Владимир Зверев.
«Рязанский завод программу по замещению продукции стан НАТО и Украины выполнил полностью. У него, соответственно, все отечественного производства», – передает ТАСС слова Зверева.
Он добавил, что в целом все предприятия КРЭТ практически полностью завершили программу по импортозамещению комплектующих из Украины.
В частности, изначально украинская элементная база использовалась на ГРПЗ при производстве радиолокационных станций (РЛС) для самолетов МиГ-29, Су-35 и вертолетов Ми-35М.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву.
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