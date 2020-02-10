За минувшие сутки в Китае от коронавируса погибли 97 человек. Это самый высокий показатель

За минувшие сутки в Китае от коронавируса погибли 97 человек. Это самый высокий показатель

10.02.2020, 9:07, Новости дня

За минувшие сутки в Китае от новой коронавирусной инфекции погибли 97 человек.

Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, это самый высокий суточный показатель с момента, как в Китае начал массово распространяться вирус. 

Общее число погибших в Китае составляет 910 человек.

К утру 10 февраля выявили еще 3062 новых случая заболевания. За пределами КНР зафиксированы 307 подтвержденных случаев заражения. Таким образом, общее число заразившихся – 40 тысяч 554 человека. Из них почти 6,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии.

На территории России остаются двое зараженных коронавирусом граждан Китая. Ни у одного из эвакуированных из Китая россиян нет признаков болезни.

Накануне стало известно, что под Челябинском, в деревне Ужевка, закрывают карантинный центр для людей с подозрением на коронавирус после стихийного протеста. Местные жители вышли с протестами в близлежащих жилых пунктах Рощино и Есаульском, а затем перекрыли дорогу к центру в Ужевке. По словам протестующих, карантинный центр находится слишком близко к жилым домам. Шестерых пациентов, которые ранее находились в Ужевке, распределяют по другим медицинским учреждениям.

Ранее аналогичная ситуация произошла в селе Варна. Местные жители угрожали перекрыть дорогу из-за планов властей организовать карантин в профилактории «Тополек». После встречи протестующих с вице-губернатором Челябинской области центр перенесли в Ужевку.



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