Главную номинацию Оскара впервые получил фильм не на английском языке

Впервые за историю вручения призов Американской киноакадемии главную награду получил фильм не на английском языке. Корейская картина «Паразиты» взяла статуэтки в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий», а создатель «Паразитов» Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.

Фильм уже является обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, «Золотого глобуса» и награды Ассоциации кинокритиков США в категории «Лучший зарубежный фильм».

Сюжет «Паразитов» построен вокруг истории о социальном неравенстве, показанном на примере богатой и бедной семей.

В главной номинации «Оскара» – «Лучший фильм года» – в этом году были представлены девять картин: «1917», «Паразиты», «Ирландец», «Однажды в … Голливуде», «Кролик Джоджо», «Брачная история», «Маленькие женщины», «Ford против Ferrari» и «Джокер».

«Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Хоакин Феникс за картину «Джокер». Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер за роль голливудской звезды Джуди Гарлэнд в фильме «Джуди».

Брэд Питт получил «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Однажды в… Голливуде». Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн, сыгравшая в картине «Брачная история».

Лучшим короткометражным фильмом признана картина «Окно напротив». «История игрушек 4» получила «Оскар» как лучший анимационный фильм. Лучшим документальным фильмом стала «Американская фабрика», лучшим короткометражным документальным фильмом – «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».

92-я торжественная церемония вручения премии академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Второй год подряд у церемонии нет ведущего. «Оскар» присуждается в 24 номинациях.

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