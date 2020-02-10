Контрольный матч «Балтики» обернулся судейским скандалом

Контрольный матч «Балтики» обернулся судейским скандалом

10.02.2020, 9:06, Новости дня

Калининградская "Балтика" продолжает подготовку к весенней части сезона в турецком Белеке. В рамках подготовки балтийцы проводили контрольный матч с туркменским клубом "Алтын Асыр".

Встреча проходила в жесткой, порой грубой борьбе. Судейская бригада из Грузии потеряла контроль над игрой. Арбитр в поле показал футболистам более 10 желтых карточек. Когда на 75 минуте при счете 3:1 в пользу "Балтики" на поле возникла потасовка с участием двух команд, судьи ушли в раздевалку.

Тренерам обеих команд удалось навести порядок на поле. Матч был продолжен. Роль главного судьи взял на себя помощник главного тренера "Балтики" Евгения Калешина Шалва Керашвили. Его помощниками стали тренер калининградцев Михаил Семенов и массажист Игорь Раков. Остаток матча прошел спокойно, без серьезных нарушений правил. А спонтанно возникшая судейская бригада справилась со своими обязанностями лучше профессиональных арбитров.

Источник: Вести



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